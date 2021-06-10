Закон про медіа встановить рівні правила для всіх ЗМІ – Ткаченко

Закон про медіа встановить рівні правила для всіх засобів масової інформації.

Про це сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в інтерв'ю 24 каналу, передає Укрінформ.

"Закон про медіа встановлює рівні правила для всіх медіа. На сьогодні існує 5-6 законів, які регулюють різні типи медіа. Ми говоримо про те, що правила все ж таки мають бути і для інтернет-медіа, і для ОТТ-платформ, і для радіо, і для газет, і для офлайн-телебачення. Існування таких чітких правил дозволяє прогнозувати свої доходи і роботу більш коректно і мати надовго зрозумілі правила гри на ринку", - сказав Ткаченко.

Він зазначив, що за півтора-два роки, коли обговорюють цей законопроєкт, у Європі і Америці вже змінилися закони, які регулюють, зокрема, й інтернет-простір.

"Ми ж знаходимося досі в дискусії, чи варто це робити, чи не варто, хоча коли ми говоримо про регулювання інтернету, то в цьому законі воно дуже ліберальне. Воно не зіставне з регулюванням офлайн-медіа", - додав міністр.

Як повідомлялося, у липні 2020 року в парламенті зареєстрували доопрацьований законопроєкт про медіа. Однак через хвилю критики та відсутність цілковитої підтримки його не виносили на голосування.