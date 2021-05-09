Закон про медіа міг би розібратися з каналами Медведчука без РНБО - Ткаченко

Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко висловив сподівання, що законопроєкт про медіа буде винесений у Верховну Раду для ухвалення у травні.

Про це він заявив у інтерв’ю “Радіо Свобода”, передає Укрінформ.

“Я сподіваюся, що, можливо, всередині, можливо, наприкінці. Принаймні ми ставимо собі це за мету”, - сказав Ткаченко.

Говорячи про діалог з медіа у зв’язку з розробкою цього законопроєкту, міністр зазначив, що “тут діалог зіграв поганий жарт”.

“За цей час, поки обговорюється закон про медіа, він вже трішки відстає від реалій. Якби на момент закриття медведчуківських каналів існував закон про медіа, можливо, не потрібні були би санкції РНБО. Тому що в законі є параграф 9, який чітко передбачає повноваження Нацради стосовно медіа, які займаються пропагандою російською, пропагуванням війни і всього іншого. Тобто я думаю, що закон вже перезрів, його потрібно доопрацювати якомога швидше, вносити до Верховної Ради, тому що він створює рівні права для всіх гравців на медіаринку. І це, крім всього того, ще й наші зобов’язання з асоціацією з ЄС. Ми мали ухвалити цей закон ще 2 чи 3 роки тому”, - наголосив він.

Ткаченко уточнив, що “врешті-решт всі дискусії зводяться до того, що не треба нас регулювати взагалі”.

“Такого вже не буде. Тому що світ не стоїть на місці. І така регуляція існує в Європі і така регуляція започатковується в Америці. Тому, перепрошую, будемо рухатися разом з цивілізованим світом, не таким, як така регуляція, як ми бачимо зараз відбувається в Росії, коли шановане видання, типу «Медуза», оголошують іноземним агентом. Це зовсім іншого роду регуляція. Цивілізована, європейська і за європейськими стандартами”, - зазначив він.

Як повідомлялося, у липні 2020 року в парламенті зареєстрували доопрацьований законопроєкт про медіа. Однак через хвилю критики та відсутність цілковитої підтримки його не вносили до сесійної зали.