Ткаченко проти «роздмухування ситуації» з Московським патріархатом, який не хоче називатися РПЦ

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що в Україні у сфері релігійної взаємодії склалася “надзвичайно цікава і унікальна, позитивна ситуація”.

Про це глава МКІП заявив у інтерв’ю “Радіо Свобода”, передає Укрінформ.

“У сфері релігійної взаємодії у нас надзвичайно цікава і унікальна, позитивна ситуація. Є Всеукраїнська рада церков, яка об’єднує представників практично всіх релігійних організацій. І ми зустрічалися, і прем’єр, і президент з цією організацією. Я хотів би наголосити, що це унікальна ситуація. Навряд чи ви десь знайдете таку. І толерантність, яка в нас існує в релігійному полі, вражає багатьох наших західних партнерів. Тому що, не зважаючи на те, що можуть бути якісь прояви якоїсь із церков, в цілому ситуація нормальна, спокійна, коректна. Дискусії періодично відбуваються, але вони не виходять за межі”, - сказав Ткаченко у відповідь на запитання журналістки щодо ролі церкви у "забиванні мізків", попри те, що МКІП постійно розвиває стратегічні комунікації.

Раніше, як зазначила журналістка «Суботнього інтерв’ю» Радіо Свобода, УПЦ (МП) збирала списки людей, хотіли йти з цими документами під Офіс Президента, щоб просити скасувати закон про зміну назви, тому що вони мають називатися «Російська православна церква». Їх із офісу Президента відправили в Кабмін.

"Я тут займаю нейтральну позицію", - наголосив Ткаченко і висловив припущення, що потім цих людей можуть відправити до МКІП.

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"... У будь-якому разі рухатися в той чи в інший бік для того, щоб роздмухувати цю ситуацію, якою могли би скористатися наші недруги, я вважаю, непотрібно. Діалог, культура діалогу – найкращі ліки від запобігання будь-яких дискусій", - додав очільник міністерства.

Як повідомляв Укрінформ, Верховний суд уперше прийняв рішення про законність виходу релігійної громади села Сутківці на Хмельниччині з-під юрисдикції Російської православної церкви в Україні (УПЦ МП) та входження до Православної церкви України (ПЦУ).