Freedom House: Україна – серед держав з найактивнішим громадянським суспільством

У 2020 році в країнах Євразії сімнадцятий рік поспіль знижувався загальний рівень демократії, а Україна знаходиться серед держав з найактивнішим громадянським суспільством.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у звіті «Країни перехідного періоду 2021» (Nations in Transit 2021) міжнародної правозахисної організації Freedom House.

У документі зазначається, що зниження загального рівня демократії в регіоні не припиняється з 2005 року. Протягом 2020 року послаблення показників демократії продемонстрували 18 країн Європи та Євразії, в тому числі Україна, п’ять країн не зазнали змін, і лише шість країн показали покращення демократії: Молдова, Косово, Узбекистан, Північна Македонія та Вірменія.

«Демократично обрані лідери відвертаються від демократії та створюють власні викривлені реалії для консолідації та збереження влади. Завдяки своїм успіхам антидемократичні режими стають прикладом і сприяють зростанню авторитаризму в сусідніх країнах. Залишаючись безконтрольними, вони можуть підірвати демократію та узаконити зловживання владою в Європі та за її межами», - зазначив президент організації Майкл Абрамовіц.

Зокрема, у звіті наголошують на посиленні репресій за минулий рік в Росії та Білорусі.

«Силові придушення протестувальників проти демократії в Білорусі, спроба Кремля вбити антикорупційного активіста та лідера опозиції Олексія Навального та недавнє демонстрування сил російської армії вздовж кордонів України демонструють межу, до якої готові дійти ці режими, щоб залишитися при владі», - йдеться у звіті.

Правозахисники також окреслили «безпрецедентне» погіршення демократії за останнє десятиліття в Польщі та Угорщині, пов’язане з тим, що «правлячі партії Угорщини та Польщі посилюють напади на ЛГБТ+ спільноту, а також на етнічні та релігійні групи меншин, і намагаються послабити верховенство права шляхом нападів на незалежність судової влади».

Щодо України, то правозахисники зафіксували зменшення рівня демократії за період з 2017 до 2021 року на 0,4% - найменший рівень падіння серед 29 країн у рейтингу.

«В Україні зусилля уряду щодо реформ продовжували зустрічати сильний опір з боку зацікавлених сил протягом 2020 року, в результаті чого показник демократії залишався відносно статичним після продемократичного зростання та російського вторгнення у 2014 році», - йдеться у звіті.

Втім, у Freedom House назвали Україну та ще три країни – Вірменію, Боснію та Герцеговину і Сербію державами з найактивнішим громадянським суспільством.

«У той час, як уряд вирішував безліч проблем – від закупівлі засобів індивідуального захисту до визначення способів тестування – свідомі громадяни та місцеві приватні підприємці в Україні мобілізувалися, щоб забезпечити безкоштовний транспорт для медиків протягом пандемії COVID-19», - зазначається у звіті.

Автори звіту підкреслили, що показники активності громадянського суспільства залишилися відносно високими у багатьох країнах, відображаючи важливий внесок суспільства у стійкість демократії в регіоні.

Фото та інфографіка freedomhouse.org