Як у Раді Європи: в ОП розповіли про принцип створення Конгресу регіональних влад при Президентові

Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України утворений за принципами відповідного конгресу Ради Європи для забезпечення вирішення нагальних питань розвитку регіонів.

Про це розповіла радник керівника Офісу Президента, депутат Київської міської ради, представник України в Палаті місцевих влад Конгресу місцевих і регіональних влад РЄ Лілія Пашинна в коментарі, переданому Укрінформу.

"Як представник України у Конгресі місцевих та регіональних влад в Раді Європи мушу засвідчити, що утворений Президентом України Конгрес місцевих та регіональних влад вже стає найпотужнішим майданчиком, де детально обговорюються проблеми півтори тисячі громад України і відразу ухвалюються рішення на найвищому рівні. Тому що обидві палати Конгресу, за аналогією Конгресу Ради Європи, здатні забезпечити вирішення найскладніших питань розвитку регіонів", - зазначила вона.

За словами Пашинної, Конгрес місцевих та регіональних влад України утворений "за принципами та за аналогією Конгресу Ради Європи".

"Він буде засідати регулярно в форматі, коли в залі були присутні близько 140 міських голів та керівників районних рад плюс ще кілька сотень були підключені онлайн. Створено механізм, де кожна думка була почута", - зауважила радник очільника ОП.

На її думку, Конгрес є "унікальним інститутом" взаємодії центральних органів влади та органів місцевого самоврядування усіх рівнів.

Пашинна зауважила також, що мери міст, керівники облрад, райрад та ОТГ матимуть можливість щомісячно піднімати складні питання на засіданнях президії конгресу, членом якої, за її словами, є найвище керівництво країни: Прем’єр-міністр, Голова ВР, міністри та представники палат місцевих влад та регіонів.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер під головуванням Президента Володимира Зеленського відбулося перше засідання Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад України. Головою Палати місцевих влад Конгресу було обрано Львівського міського голову Андрія Садового, його заступниками — мерів Житомира та Дніпра Сергія Сухомлина та Бориса Філатова.

4 березня глава держави затвердив Положення про Конгрес, згідно з яким він є консультативно-дорадчим органом, а серед основних його завдань - сприяння ефективному завершенню реформи місцевого самоврядування та налагодження ефективної взаємодії державних органів, моніторинг суспільно-політичних і соціально-економічних процесів, що відбуваються в державі на регіональному та місцевому рівнях.