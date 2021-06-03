Конгрес місцевих влад: Зеленський візьме участь у засіданні Палати регіонів

Президент Володимир Зеленський наступного тижня візьме участь у засіданні Палати регіонів Конгресу місцевих та регіональних влад, а його президія працюватиме як діючий орган щомісяця.

Про це керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак сказав на засіданні Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад при Главі держави, повідомляє Укрінформ із посилання на пресслужбу ОПУ.

«Керівник Офісу Президента повідомив, що наступного тижня глава держави також візьме участь у засіданні Палати регіонів Конгресу, а президія Конгресу працюватиме як діючий орган щомісяця», - йдеться у сайті Президента.

За словами Єрмака, Конгрес місцевих та регіональних влад – це потужний інструмент для розв'язання ключових проблем діяльності місцевого самоврядування, адже він об’єднує представників усіх ланок вертикалі виконавчої, законодавчої влади та місцевого самоврядування.

Нині, додав він, гостро стоїть проблема забезпечення фінансовими ресурсами місцевих бюджетів, тому потрібно визначити формулу наповнення районних скарбниць та удосконалити механізм розподілу бюджетних трансфертів з держбюджету.

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«Планується збільшити нормативи зарахування ПДФО до бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад. А також розширення повноважень органів місцевого самоврядування щодо адміністрування та контролю за сплатою місцевих податків і зборів», – розповів Єрмак.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, який головував на засіданні Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад, додав що відтепер при Офісі Глави держави працюватиме постійний офіс Конгресу, куди може звертатися кожен очільник громади.

«Ви можете звертатися як у телефонному режимі, так і особисто, коли приїжджаєте до Києва. Це офіс, у який ви можете в будь-який момент прийти, поставити запитання, надати документи, і ми, за необхідності, будемо підключати Кабінет Міністрів, Верховну Раду тощо», – зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 25 лютого оголосив про створення Конгресу місцевих та регіональних влад в Україні.

4 березня глава держави затвердив Положення про Конгрес, згідно з яким він є консультативно-дорадчим органом, а серед основних його завдань - сприяння ефективному завершенню реформи місцевого самоврядування та налагодження ефективної взаємодії державних органів, моніторинг суспільно-політичних і соціально-економічних процесів, що відбуваються в державі на регіональному та місцевому рівнях.