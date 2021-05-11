Львів реорганізовує медичну систему міста - Садовий

У Львові обговорюють нову медичну стратегію міста, за якою всі комунальні медзаклади розділять на три територіальні медичні об’єднання.

Про це заявив мер Андрій Садовий сьогодні, 11 травня, під час зустрічі з директорами лікарень міста, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми робимо реорганізацію нашої системи охорони здоров’я, і у нас буде створено три медичних об’єднання. Перше – це ургентна медична допомога. Це є 8-ма лікарня, лікарня швидкої медичної допомоги і наша дитяча лікарня на вул. Пилипа Орлика, які фактично будуть працювати в одній родині. Друге об’єднання – це вторинний рівень, оновлене лікування. Це 1-ша, 4-та, 5-та і 10-та лікарні. Це ті пацієнти, які і будуть потребувати постійної допомоги. Ця ланка має отримати від міста найбільшу допомогу. Третє – це акушерство і гінекологія. Це наш пологовий на вул. Мечникова і лікарня, якою керує Вадим Олійник (пологовий на вул. Рапопорта - ред.)», - зазначив Садовий.

Поліклініки і медзаклади сімейної медицини працюватимуть, в такому ж режимі, як і працювали.

Міський голова наголосив, що це значно підвищить рівень надання допомоги і покращить умови роботи медичних працівників і зніме питання певної конкуренції, яка була між лікарнями міста на сьогоднішній день.

«Ми готові до того, що багато мешканців з інших міст України будуть приїжджати до Львова і отримувати в нас хорошу медичну допомогу. Я би хотів, щоб медицина у Львові була найвищого рівня, і завдання, яке є перед нами, – щоб наші медичні об’єднання входили в ТОП-200 кращих у світі, не тільки в Україні, бо тут ми і так по багатьох параметрах є лідерами», - додав мер.

У міськраді також наголошують, що під час реорганізації жоден медичний заклад не буде зачинений, працівників не будуть скорочувати. Медичні послуги, як і прийом, огляд, діагностика та лікування – залишаються безкоштовними. Все фінансується з державного бюджету. А також збільшиться перелік та якість послуг, які надають мешканцям, завдяки можливості залучення нових медичних пакетів.

Фото: Маркіян Лисейко