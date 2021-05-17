Частина областей може перейти у «зелену» зону - Шмигаль на нараді в ОП

В Україні восьмий тиждень поспіль стабільно знижується динаміка щодо захворюваності на коронавірусну хворобу.

Про це йшлося на селекторній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

Як зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, наразі в Україні 243 тисячі активних хворих - у порівнянні з 420 тисячами на піку епідемії.

«Майже всі області наразі перебувають у жовтій зоні. Черкаська область – єдина в помаранчевій зоні за коефіцієнтом виявлення випадків інфікування. Також є частина областей, які можуть перейти на зелений рівень епідемічної небезпеки», – сказав глава уряду.

Крім того, на нараді йшлося, що минулими вихідними в центрах вакцинації почали щеплювати осіб, старших за 65 років, які записалися через застосунок «Дія». В ОП нагадали, що загалом в Україні вакциновано 956 тисяч громадян.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні минулої доби виявлено 2136 випадків зараження коронавірусом. Загалом від початку пандемії в країні зареєстровано 2 156 000 випадків інфікування, зокрема 48 184 летальні, одужали 1 864 593 особи.

Фото: КМУ