В Україні за добу - 2 136 випадків коронавірусу

В Україні минулої доби виявлено 2 136 випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"2136 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 17 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 104 дитини та 47 медпрацівників", - написав глава МОЗ.

За даними міністра, минулої доби госпіталізовано 1260 інфікованих, одужало 6869 осіб. Летальних випадків зареєстровано 109.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (190), Рівненській (182), Сумській (137), Дніпропетровській (134) та Одеській (134) областях", - зазначив Степанов.

Він поінформував, що за добу здійснено 17 306 тестувань, зокрема методом ПЛР 9966, методом ІФА 1396, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5944.

Від початку пандемії в Україні на COVID-19 загалом захворіло 2 156 000 осіб, з них одужали 1 864 593 особи, померло 48 184 людини, зауважив глава МОЗ.

Крім того, Степанов поінформував, що 2 230 людей щеплено проти COVID-19 за добу 16 травня 2021 року в Україні. 940 160 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 940 158 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 18 394 особи (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 163 721 890 випадків зараження коронавірусом, зокрема 3 393 413 летальних, при цьому 142 188 941 особа одужала.