COVID-щеплення доведеться повторити – німецькі епідеміологи

Вакцинація проти коронавірусу стане необхідною щороку, адже COVID-19 не зникне так швидко.

Про це заявив голова Постійної комісії з вакцинації (STIKO) Томас Мертенс у недільному інтерв'ю виданням медіагрупи, передає Укрінформ.

У Німеччині вважають високою ймовірність того, що жителям країни доведеться зробити повторне щеплення від коронавірусу найпізніше в 2022 році.

«Вірус уже ніколи не піде від нас. Нинішні щеплення проти коронавірусу не будуть останніми. Принципово ми маємо бути готовими до того, що, можливо, в майбутньому році, всі матимуть оновити щеплення», - цитує Мертенса t-online.

При цьому один з найпопулярніших епідеміологів країни, депутат Бундестагу Карл Лаутербах вважає, що імунітет після вакцинації протримається близько пів року. Отже, повторну вакцинацію доведеться робити вже восени.

Якщо в Німеччині почнуть поширюватися мутації коронавірусу, проти яких наявні вакцини малоефективні, розпочинати кампанію зі щеплення вдосконаленими препаратами потрібно буде ще раніше, сказав Лаутербах.

Розробники, за словами Мертенса, уже працюють над вдосконаленням своїх вакцин.

Раніше канцлер ФРН Ангела Меркель говорила, що коронавірус стане відтепер постійно супроводжувати людство, як грип, отже треба бути готовими до цього та не нехтувати вакцинацією.

У Німеччині наразі повністю вакциновано 36,5% населення, однією дозою – 10,9%.