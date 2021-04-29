Укрзалізниця виплатила 15 мільйонів медикам, які лікують хворих на COVID-19

АТ «Укрзалізниця» виплатила 15 млн грн з коштів, наданих від Національної служби здоров'я на доплати медикам, які лікують пацієнтів у залізничних лікарнях з діагнозом COVID-19.

Про це повідомляє Укрзалізниця у відповідь на інформаційний запит Укрінформу.

«За лікування хворих АТ «Укрзалізниця» від НСЗУ отримала близько 60 мільйонів гривень... Частина коштів - 15 мільйонів гривень із майже 60 мільйонів - витрачена на доплати медичним працівникам, які брали участь у роботі ковід-бригад», - йдеться у відповіді.

Також зазначається, що починаючи з листопада 2020 року в залізничних лікарнях було проліковано понад 1000 пацієнтів з діагнозом COVID-19.

У структурі Укрзалізниці перебуває 8 галузевих лікарень: 3 – в Києві, 2 – в Харкові та по одній в Дніпрі, Одесі та Львові. На сьогодні всі вони здійснюють прийом та лікування хворих на COVID-19.

Крім того, зазначається у відповіді на запит, у 2020 році АТ "Укрзалізниця" виділила 35 мільйонів гривень власних коштів на підготовку галузевих лікарень для прийому хворих на COVID-19, і з листопада минулого року залізничні лікарні приймають хворих на коронавірус.

«За цей період за лікування хворих АТ «Укрзалізниця» від НСЗУ отримала близько 60 мільйонів гривень. Перші гроші від НСЗУ за лікування хворих на COVID-19 надійшли 16 грудня 2020 року — близько 8 мільйонів гривень, 30 грудня — ще близько 7 мільйонів, 26 лютого — 26 мільйонів і 25 березня — 17 мільйонів гривень», - уточнили в УЗ.

За інформацією Укрзалізниці, у розрізі лікарень, найменше коштів отримали київські (кількість пацієнтів була меншою), найбільше — львівська та харківські лікарні.

Зазначається, що АТ «Укрзалізниця» перебуває в постійному діалозі з Міністерством охорони здоров’я, Національною службою здоров’я України та Міністерством інфраструктури України. Зокрема, вирішується питання щодо збільшення кількості місць у залізничних лікарнях із підведеним киснем, встановлення кисневих мереж, заміни електромережі, яка зношена вже на 60%, та інші технічні питання оснащення лікувальних установ.

Як повідомлялося, філія Центру охорони здоров’я АТ “Укрзалізниця” має контракт з НСЗУ на 125 млн 522 тис. грн.

26 березня міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що три медзаклади Києва, які належать до структури УЗ, не прийняли хворих на COVID-19. Він зауважив, що цей інцидент дає право МОЗ звертатись до правоохоронних органів. У відповідь Укрзалізниця повідомляла, що АТ «Укрзалізниця» оперативно вирішує питання забезпечення відомчих лікарень засобами для лікування хворих на COVID-19.