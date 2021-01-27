COVID-виплати медикам у разі хвороби чи смерті продовжили на рік

Кабмін ухвалив постанову, котрою забезпечуються виплати медикам у поточному році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють у Міністерстві соціальної політики.

Зазначається, що ухваленим рішенням забезпечено право медичних працівників на одноразову страхову виплату в разі встановлення їм інвалідності та ступеня втрати працездатності внаслідок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, під час виконання професійних обов’язків у розмірі не меншому від 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, та право членів сімей медиків, смерть яких настала через інфікування коронавірусною хворобою, на разову страхову виплату в розмірі, кратному 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Як вказано у пояснювальній записці до проєкту постанови «Про внесення змін до Порядку використання фінансової допомоги Фондом соціального страхування України для проведення страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2», на 2021 рік для проведення зазначених страхових виплат у загальному фонді державного бюджету для Міністерства соціальної політики за бюджетною програмою 2501240 «Фінансова допомога Фонду соціального страхування України, для страхових виплат медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я та членам їх сімей внаслідок захворювання коронавірусною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2,та її наслідками» передбачено кошти в сумі 251млн 970 тис. гривень.

Як повідомлялося, від початку пандемії до Фонду соціального страхування надійшло понад 37,8 тисячі повідомлень про захворювання медиків на коронавірусну хворобу.