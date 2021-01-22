З «коронавірусного» фонду на доплати медикам не використали 116 мільйонів - Рахункова палата

Як передає Укрінформ, про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

"На доплати медикам у Фонді боротьби з COVID-19 не використали 116 млн грн, або майже 35% від запланованої на 2020 рік суми. І це йдеться лише про додаткові виплати працівникам закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління МОЗ",- написав Пацкан.

Він зазначив, що за однією з бюджетних програм у Фонді на ці заходи заплановано 337 млн грн. За ці кошти планували здійснити доплати (в середньому 2 600 грн на особу) більш як для 26 тис.медиків у 100 закладах охорони здоров’я у вересні – грудні 2020 року. За фактом, на доплати МОЗ направили тільки 221 млн грн, але для 192 медустанов.

"Шкода, що медики, які сьогодні перебувають на передовій і рятують життя українців, не отримали належної фінансової підтримки, тим більше, що гроші на це були передбачені. І тут виникає питання до МОЗу – чому так сталося?" - запитує Пацкан.

Як повідомляв Укрінформ, із Фонду боротьби з COVID-19 станом на 31 грудня 2020 року було використано 63,7 млрд грн з передбачених 72 млрд грн.