У 2020 році з COVID-фонду використали 63,7 мільярда

З Фонду боротьби з COVID-19 станом на 31 грудня 2020 року використано 63,7 млрд грн з передбачених 72 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Станом на 31 грудня 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 використано 63,7 млрд грн (89%) коштів загального фонду держбюджету з передбачених 72 млрд грн. Із виділених рішеннями уряду 6,4 млрд грн коштів спеціального фонду державного бюджету спрямовано 2,8 млрд грн (44%). На сферу охорони здоров’я використано 19,4 млрд грн (87%) з 22,4 млрд грн виділених коштів за загальним фондом державного бюджету. Зокрема, на закупівлю апаратів ШВЛ ‒ 84 млн грн з передбачених 100 млн грн, на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту для працівників закладів охорони здоров’я ‒ 3,3 млрд грн (83%) з 4 млрд грн, на закупівлю обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров'я ‒ 2,3 млрд грн (100%).

На будівництво, реконструкцію та ремонт приймальних відділень опорних закладів охорони здоров'я використано 1,4 млрд грн (82%) з передбачених 1,7 млрд грн, на забезпечення лікарень киснем ‒ 1,4 млрд грн (97%) з передбачених 1,5 млрд грн, на закупівлю медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення ‒ 3,9 млрд грн (74%) з 5,3 млрд грн. На забезпечення опорних закладів охорони здоров’я цифровими діагностичними рентгенівськими системами ‒ 1 млрд грн (97 %), на підвищення надбавок і доплат медичним працівникам ‒ 5,5 млрд грн (92%) з передбачених на ці цілі 6 млрд грн.

На соціальний захист використано 12,8 млрд грн (73,5%) з 17,4 млрд грн коштів загального фонду державного бюджету. На забезпечення правопорядку використано 4,5 млрд грн, або 100% передбачених коштів (загальний фонд держбюджету).

На стимулювання економіки використано 26,4 млрд грн з 27 млрд грн за загальним фондом бюджету, або 98%. Зокрема, на будівництво, реконструкцію та ремонт автодоріг державного значення – 25,7 млрд грн (98%) з передбачених 26,2 млрд гривень. Коштами спеціального фонду державного бюджету використано 2,8 млрд грн (55,5%) з виділених 5 млрд грн на надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних протипандемічних заходів.

Також майже 1,4 млрд грн передбачено для закупівлі вакцини проти COVID-19. Використання коштів спеціального фонду державного бюджету триватиме в 2021 році.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 22 квітня 2020 року затвердив порядок використання коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19. Від початку у Фонд закладалося 64,7 млрд грн, ці кошти передбачені у державному бюджеті. З урахуванням змін, ухвалених законами України та рішеннями уряду, обсяг Фонду сягнув 66 млрд грн. У грудні 2020 року Кабінет Міністрів спрямував додаткові 6 млрд грн до Фонду боротьби з COVID-19 внаслідок економії бюджетних коштів.