Сумському телеканалу оголосили попередження через ретрансляцію NewsOne

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 28 квітня розглянула результати перевірки ТОВ ТРК «Академ ТV», м.Суми (багатоканальне мовлення (МХ-5), логотип «ATV»).

За порушення програмної концепції і неправомірну ретрансляцію програми ТОВ «Новини 24 години» (логотип NewsOne) до мовника застосовано санкцію «оголошення попередження». Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба медіарегулятора.

«Перевірка телеканалу «ATV» на підставі моніторингу від 12.10.2020 та за результатами аналізу отриманих пояснень ліцензіата зафіксувала порушення вимог частини сьомої статті 27, частини восьмої статті 28, пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». Мовник не дотримався умов ліцензії в частині програмної концепції мовлення, зокрема було зменшено частку програм власного виробництва: за ліцензією – 12 год. 10 хв./добу (50,69 %), фактично – 02 год. 50 хв./добу 31 (11,77%); зменшено власний обсяг дитячих передач: за ліцензією – 03 год./добу, фактично – 51 хв./добу. Крім того, було виявлено ретрансляцію програми ТОВ «Новини 24 години», м. Київ, загальним обсягом 13 год. 08 хв./добу, що здійснювалася у проміжки часу з 00.00 по 00.50, з 05.59 по 06.50, з 11.30 по 19.50, з 20.51 по 24.00», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, мовник у своєму поясненні заперечує порушення умов ліцензії у частині програмної концепції мовлення, зокрема ретрансляцію та зменшення обсягу власного продукту, оскільки договірні документи з ТОВ «Новини 24 години», м. Київ, також передбачають спільне виробництво програм у форматі прямих ефірів, які також є власним продуктом.

Водночас працівники регулятора зафіксували саме ретрансляцію програм іншого мовника, бо створення спільного продукту ТОВ «Новини 24 години», м. Київ, та ТОВ ТРК «Академ TV», м. Суми, не підтверджується вихідними даними (назвами та адресами виробників) про кожну індивідуальну програму, які транслювалися в ефірі ТОВ ТРК «Академ TV», м. Суми, 12.10.2020 у зазначених проміжках часу.

Також ТОВ ТРК «Академ ТV» припустилося порушень частини п’ятої статті 6, оскільки в ефірі ліцензіата транслювалися передачі, які не містили певних вихідних даних.

Визнавши порушення телеканалу «ATV» зазначених законодавчих норм, Національна рада оголосила йому попередження. Протягом місяця з дня ухвалення рішення компанію зобов’язано привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства. Після закінчення цього терміну Національна рада може призначити позапланову перевірку та застосувати до ліцензіата санкції, передбачені чинним законодавством України.

Як нагадали у пресслужбі, ТОВ ТРК «Академ ТV» звернулося до Національної ради із заявою про скасування санкції «оголошення попередження» й отримало відмову, оскільки ліцензіат є системним порушником.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne (ТОВ “Новини 24 години”), ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника - народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Мовлення NewsOne, ZIK та «112 Україна» припинено.