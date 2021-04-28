Санкції проти «телеканалів Медведчука» стали однією з причин ескалації на сході України - Потураєв

Санкції Ради національної безпеки та оборони проти телеканалів, пов’язаних з одним із лідером ОПЗЖ Віктором Медведчуком, є однією з причин ескалації збройного конфлікту на сході України.

Таку думку висловив голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, народний депутат від “Слуги народу” Микита Потураєв в інтерв’ю Укрінформу.

"Санкції точно стали однією з тих причин, через які зараз відбувається ескалація на сході України. Усе має ціну. Коли Президент України пішов на такі жорсткі дії, було зрозуміло, що відповідь з боку Росії однозначно буде. Вона прийшла у вигляді понад сотні тисяч російських військ на наших кордонах", – сказав Потураєв.

Водночас голова комітету висловив переконання в тому, що медійний ландшафт України змінився на краще. За його словами, припинення мовлення трьох телеканалів "холдингу Медведчука" є позитивним сигналом для українського журналістського середовища.

Як повідомляв Укрінформ, останнім часом збройні сили Російської Федерації здійснювали нарощування військ поблизу державного кордону України на півночі, сході і на півдні, а також в окупованому Криму. Крім того, збільшилася кількість випадків порушення перемир'я на сході України з боку збройних формувань РФ.

10 квітня міністр оборони України Андрій Таран заявив, що справжніми цілями нарощування Росією військової присутності поблизу кордонів України можуть бути посилення тиску на Україну з метою примусу до поступок у переговорному процесі і демонстрація готовності до застосування збройної сили.

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22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що з 23 квітня почнеться відведення військ від українського кордону.

Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne (ТОВ “Новини 24 години”), ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника - народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Мовлення NewsOne, ZIK та «112 Україна» припинено.