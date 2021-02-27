У «червону» зону можуть потрапити ще сім областей — Ляшко

Сім областей, які наразі перебувають у "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки, найближчими днями потенційно можуть перейти у "червону".

Про це повідомив у Фейсбуці головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Укрінформ.

"Варто зазначити, що Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська та Тернопільська області перебувають у помаранчевому рівні епідемічної небезпеки. Тобто ці області потенційно також можуть найближчими днями бути переведені в «червоний» рівень", - сказав Ляшко.

Він нагадав, що підставами для запровадження червоного рівня небезпеки є: ️рівень госпіталізацій протягом останніх 3 днів на 100 тисяч населення перевищує цільовий показник у 60 осіб на 100 тисяч населення; коефіцієнт виявлення випадків інфікування протягом останніх 7 днів перевищує цільовий показник у 20%.

За словами Ляшка, тенденції поширення захворюваності в області залишаються невтішними.

"Тижневі темпи зростання кількості пацієнтів у “ковідних” лікарнях пришвидшилися з 15% до 25%. Щодня в ці лікарні госпіталізують на 50-60% більше пацієнтів, ніж виписують.

Середня зайнятість усіх типів ліжок «ковідних» лікарень у Чернівецькій області складає 60%. Незважаючи на те, що забезпеченість ліжками в регіоні значно перевищує середній по країні, окремі типи ліжок, наприклад реанімаційні ліжка, зайняті наразі на 55% на рівні області", - наголосив Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 27 лютого, Державна комісія з ТЕБ та НС постановила ввести з 1 березня обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоної" карантинної зони, у Чернівецькій області.

26 лютого червоний рівень епіднебезпеки почав діяти в Івано-Франківській області.

В Україні за минулу добу, 26 лютого, зареєстрували 8 172 випадки COVID-19.