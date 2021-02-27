Буковина - у «червоній» карантинній зоні з 1 березня

На Буковині з понеділка, 1 березня, вводяться обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоної" карантинної зони.

Про це рішення державної комісії ТЕБ та НС повідомив у Фейсбуці міністр КМУ Олег Немчінов, передає Укрінформ.

"Комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 01 березня 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Чернівецької області та застосувати на території Чернівецької області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для «червоного» рівня епідемічної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 26 лютого червоний рівень епіднебезпеки почав діяти в Івано-Франківській області.

В Україні за минулу добу, 26 лютого, зареєстрували 8 172 випадки COVID-19, в тому числі у Чернівецькій області - 670.