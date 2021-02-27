В Україні за добу - 8 172 випадки коронавірусу

В Україні за минулу добу, 26 лютого, зареєстрували 8 172 випадки COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці написав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"8 172 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 27 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 519 дітей та 292 медпрацівники", - зазначається у повідомленні.

За інформацією міністра, за минулу добу госпіталізовано – 2 806 осіб; летальних випадків – 151; одужало – 4 766 осіб;

здійснено тестувань за добу – 78 040 (зокрема методом ПЛР – 35 714, методом ІФА – 16 990, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 336).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 342 016 осіб; одужало – 1 168 321 особа; летальних випадків – 25 893; проведено ПЛР-тестувань – 6 881 688.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (892), Львівській (696), Вінницькій (694), Чернівецькій (670) та Закарпатській (621) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 26 лютого в Україні зареєстрували 8 003 нових випадки COVID-19.