Буковина посилює карантин: закривають школи, бари і розважальні центри

У Чернівецькій області посилюють карантинні обмеження через погіршення епідемічної ситуації із COVID-19. Зокрема, забороняють роботу ресторанів, барів та розважальних центрів.

Про це у Фейсбуці повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація, передає Укрінформ.

"На Буковині посилюють карантинні обмеження через погіршення ситуації з COVID-19. З 27 лютого до 9 березня включно в області забороняється робота закладів громадського харчування, ресторанів, барів, крім адресної доставки, навчальних закладів, окрім установ дошкільної та спеціальної освіти, розважальних центрів, зон відпочинку у ТЦ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таке рішення прийняли сьогодні, 26 лютого, під час засідання обласної комісії ТЕБ та НС.

Крім того, в області заборонили проводити масові заходи.

"Сьогодні в області зафіксували рекордну кількість нових випадків захворювання на коронавірус - 638. Мусимо посилити карантинні обмеження, аби призупинити стрімке поширення COVID-19", - сказав перший заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації Богдан Ковалюк.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 26 лютого у Чернівецькій області зафіксували 53 713 випадків інфікування коронавірусом, із них 44 616 пацієнтів одужали, 980 людей померли.

В Україні лабораторно підтверджено 1 333 844 випадки COVID-19, з них за добу – 8 003.