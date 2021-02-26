Буковину в суботу можуть внести до «червоної» зони - МОЗ

Чернівецька область може потрапити до червоного рівня епідбезпеки, якщо в регіоні збережеться тенденція зростання госпіталізацій.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

“Якщо тенденція до зростання рівня госпіталізацій збережеться в Чернівецькій області, то МОЗ буде ініціювати скликання на завтра на суботу засідання комісії ТЕБ та НС національного рівня, оскільки завтра буде вже третій день, як індикатори, встановлені постановою Кабінету Міністрів України, будуть в Чернівецькій області 3 дні поспіль перевищувати встановлений цією ж постановою норматив. І це також буде підставою для оголошення в Чернівецькій області червоного рівня епідемічної небезпеки”, - сказав Ляшко.

Він наголосив, що зараз спостерігається збільшення добової кількості нових випадків COVID-19, а також госпіталізацій внаслідок захворювання. Найбільша кількість захворілих у Івано-Франківській області - 857 нових випадків, Києві - 748 випадків, Вінницькій області - 738.

Найвищий рівень госпіталізацій на 100 тис. населення, за даними МОЗ, зараз в Івано-Франківській, Вінницькій, Закарпатській та Чернівецькій областях.

Також, за словами Ляшка, насторожує динаміка по зростанню кількості госпіталізації у Житомирській, Миколаївській областях, а також місті Києві.

"Ми звернулися до голів обласних державних адміністрацій з проханням провести регіональні комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, продивитись епідситуацію, і якщо будуть потребувати цього умови, вжити додаткових обимежувальних протиепідемічних заходів", - сказав Ляшко.

Також він нагадав, що з 26 лютого червоний рівень епіднебезпеки починає діяти в Івано-Франківській області.

"Вступають в силу всі обмеження, які діяли під час зимового жорсткого карантину, і там повинні бути закриті заклади громадського харчування, не повинні працювати магазини, торгово-розважальні центри, розважальна інфраструктура, для того, щоб зупинити стрімке зростання кількості випадків хвороби і дозволити медичній системі справлятися", - сказав Ляшко.

Ляшко додав, що зростання нових випадків захворювання на COVID-19 фіксується не тільки в Україні, а й в Польщі, Чехії, Румунії, Угорщині.

В Україні за минулу добу, 25 лютого, зареєстрували 8 003 нові випадки COVID-19. Загалом за час пандемії на коронавірус хворіли 1 333 844 особи.