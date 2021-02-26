У Харкові за два дні зробили COVID-щеплення 60 медикам
Про це кореспондентові Укрінформу повідомили в пресслужбі Харківської облдержадміністрації.
«За два дні щеплення зробили 60 медичним працівникам, всі вони почуваються добре», - зазначили в пресслужбі.
Напередодні стало відомо, що на вакцинацію погодилися 30 працівників обласної інфекційної лікарні, а сьогодні – 30 медиків обласної клінічної лікарні.
Як повідомлялося, 23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини проти COVID-19 Covishield, яка розроблена Оксфордським університетом та компанією AstraZeneca, і яка була закуплена за кошти держбюджету.
Харківщина отримала 30,4 тис. доз, що вистачить на вакцинацію 15 200 осіб. 25 лютого зробили щеплення 20 медичним працівникам. Від понеділка, 1 березня, вакцинація проводитиметься і в районах області.