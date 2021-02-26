У Харкові вакцинували від COVID-19 медиків військового шпиталю

У Харкові 18 працівників Військово-медичного клінічного центру Північного регіону включно з керівником шпиталю зробили щеплення від COVID-19 вакциною Covieshield.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив начальник регіонального відділу інформаційного агентства Міністерства оборони ArmiaInform у Харківській області Віталій Саранцев.

«Перша група військових лікарів 26 лютого зробили щеплення. Це лікарі, які безпосередньо контактують із хворими на COVID-19, завідувач інфекційного відділення та виконуючий обов’язки керівника шпиталю. Вакцинація стала можливою завдяки співпраці закладу з департаментом охорони здоров’я Харківської облдержадміністрації, через який військовим виділили певну кількість вакцини», - повідомив Саранцев.

Вакцинацію військові медики пройшли в пункті обласної клінічної лікарні, яка знаходиться неподалік від шпиталю. Наразі в усіх, хто щепився, немає ніяких алергічних реакцій чи болісних відчуттів. Скільки ще медиків шпиталю хочуть вакцинуватися, не уточнюється.

За словами Саранцева, на базі шпиталю створили кілька мобільних бригад, які будуть проводитимуть вакцинацію особового складу в межах харківського гарнізону.

«Від Командування Медичних сил прибула група фахівців, які проводять інструкторко-методичні заняття щодо використання вакцини, її транспортування та збереження», - сказав Саранцев.

Як повідомлялося, 23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини проти COVID-19 Covishield, яка розроблена Оксфордським університетом та компанією AstraZeneca, і яка була закуплена за кошти держбюджету.

Харківщина отримала 30,4 тис. доз, що вистачить на вакцинацію 15 200 осіб. 25 лютого зробили щеплення 20 медичним працівникам. Скільки медиків щеплено на 26 лютого, в облдержадміністрації поки не уточнили. Від понеділка, 1 березня, вакцинація проводитиметься і в районах області.