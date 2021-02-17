На Прикарпатті поки не закриватимуть дитсадки й початкову школу — Ляшко

На Прикарпатті до кінця тижня попри високий ріст захворювання на COVID-19, не закриватимуть початкову школу і дитсадки. Адже медикам, які працюють із хворими, буде нікуди подіти своїх дітей.

Про це повідомив головний санітарний лікар – заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко в Івано-Франківську під час засідання комісії ТЕБ і НС, передає кореспондент Укрінформу.

«Учні 1-4 класів і дитсадки продовжують працювати. Чому? Це критична річ, яку повинні знати всі. Сьогодні на систему охорони здоров’я є наднавантаження. До надання меддопомоги залучені всі можливі медпрацівники, і в них є діти, яких треба завести в дитсадки і початкові школи, бо їх нема з ким залишити. Технічно зробити і дозволити працювати по одній групі в дитсадку досить важко організаційно. Тому на цьому етапі прийнято таке рішення, яке дозволяє дитсадкам і початковій школі працювати до кінця тижня», - зазначив Ляшко.

Він зауважив, що рішення обласної комісії ТЕБ і НС будуть коригувати, відповідно до ситуації з захворюванням на коронавірусну інфекцію в області.

Як передає кореспондент Укрінформу, наразі рішення обласної комісії ТЕБ і НС для запобігання поширенню коронавірусу на Прикарпатті з 22 лютого забороняє роботу закладів громадського харчування, окрім роботи на виніс. Закриють кінотеатри, театри, нічні клуби та інші розважальні заклади. Також в області з 22 лютого заборонено проводити будь-які масові заходи.

У медичних закладах області, які приймають хворих на коронавірус, створять додатково ще 150 ліжко-місць. Верховинську і Заболотівську лікарні включать до переліку тих, які приймають пацієнтів із COVID-19. Богородчанську ЦРЛ повністю переформовують для госпіталізації хворих з коронавірусом і створять для них там 250 ліжко-місць. В обласній інфекційній та обласній клінічній лікарнях додатково створять по 80 ліжко-місць для таких хворих. Також на Прикарпатті розроблять нову логістику транспортування хворих, яка передбачає госпіталізацію пацієнтів з коронавірусом до Львівського обласного госпіталю ветеранів і до інших медзакладів Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей.

Наразі в області хворих на коронавірус приймає 26 медзакладів. Заповненість ліжко-місць - майже на 100% нині спостерігають в Івано-Франківській, Яремчанській, Солотвинській, Косівській та Лисецькій лікарнях. Складною залишається ситуація в медзакладах Надвірної, Коломиї та Долини.

Відомо, що в Івано-Франківську область через високий ріст захворювання на COVID-19 приїхав головний санітарний лікар – заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко. Учора він оглянув два медзаклади, де приймають хворих із коронавірусом: обласну інфекційну та обласну клінічну лікарні.