На Прикарпатті розгорнуть 600 додаткових COVID-ліжок - Ляшко

На Прикарпатті до кінця цього тижня додатково розгортають 600 ліжко-місць для хворих на COVID-19.

Про це повідомив головний санітарний лікар – заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко в Івано-Франківську під час засідання комісії ТЕБ і НС, передає кореспондент Укрінформу.

За його словами, з цих 600 ліжко-місць 250 вже мають підключення для кисневої терапії, оскільки Івано-Франківська область нещодавно придбала 115 кисневих концентраторів і передасть їх до визначених медзакладів.

Віктор Ляшко зазначив, що до переліку лікарень, які приймають хворих на COVID-19, вводять три нові медзаклади Прикарпаття та повністю переформатовують багатопрофільну Богородчанську ЦРЛ під медзаклад для хворих на коронавірусну хворобу. Саме до Богородчанської ЦРЛ направлять госпіталь ДСНС, в якому є щонайменше 120 кисневих концентраторів, що дасть змогу збільшити кількість нових ліжко-місць з киснем до 370.

Також на Прикарпатті вже беруться за підрахунок коштів, які потрібні для покращення матеріально-технічної бази нових ліжок для хворих на коронавірус. Додатково буде розглянуто забезпечення їх медикаментами.

Наразі в області хворих на коронавірус приймають 26 медзакладів.

Як повідомлялося, в Івано-Франківській області перебуває головний санітарний лікар – заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко. Учора він оглянув два медзаклади, де приймають хворих з коронавірусом: обласну інфекційну та обласну клінічну лікарні.