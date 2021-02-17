Львів готовий прийняти 100 COVID-пацієнтів з Прикарпаття

Лікарні Львова готові прийняти 100 пацієнтів із COVID-19 з Івано-Франківщини, де виникла критична ситуація з госпіталізацією хворих на коронавірус.

Про це написав у Фейсбуці міський голова Львова Андрій Садовий, повідомляє Укрінформ.

"Не можемо бути байдужими до ситуації, яка виникла в Івано-Франківську через спалах COVID-19. Сьогодні провели нараду з головними лікарями львівських лікарень, які лікують хворих на коронавірус. Ми готові прийняти до себе 100 пацієнтів із сусідньої області", - зазначив львівський міський голова.

За словами Садового, він вже повідомив про це рішення міському голові Івано-Франківська Руслану Марцінківу та головному санітарному лікарю Віктору Ляшку, які зараз проводять засідання комісії з надзвичайних ситуацій.

"Чому 100 місць? Загалом у Львові є 1300 ліжок, 217 із них зараз зайняті хворими на коронавірус. Порадившись із лікарями і усвідомлюючи, що ми не можемо спрогнозувати те, що чекає нас, було ухвалено рішення про 100 ліжок. Це той додатковий резерв, який можемо надати без ризику для львівських хворих", - пояснив Садовий.

Він зауважив, що ще є питання транспортування пацієнтів з Івано-Франківська, але його можна вирішити спільними зусиллями.

Як повідомляв Укрінформ, в Івано-Франківській області за добу захворюваність на COVID-19 зросла на 28,8%, завантаженість лікарень становить майже 100%, у деяких медзакладах уже не вистачає кисню.

В області зараз перебуває головний санітарний лікар – заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Напередодні, 16 лютого, він оглянув два медзаклади, де приймають хворих на COVID-19: обласну інфекційну та обласну клінічну лікарні.