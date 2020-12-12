У Хмельницькому й Полтаві відкриють Офіси євроінтеграції - Стефанішина

Триває робота над відкриттям нових Офісів євроінтеграції - цього разу в Полтаві та Хмельницькому.

Про це повідомила віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час зустрічі з послами, міжнародними партнерами з розвитку, фахівцями Офісів євроінтеграції у Дніпрі та Херсоні, а також представниками ОДА Полтавської та Хмельницької областей, передає Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

«Новостворені регіональні Офіси з євроінтеграції – чудова можливість об’єднати зусилля партнерів з розвитку та місцевої влади. Сподіваюся, що наші міжнародні партнери підтримають таку ініціативу. Це забезпечить стійкість реформ, над якими ми разом працюємо. Зараз триває робота над відкриттям таких офісів у Хмельницькому та Полтаві. Закликаю інші регіони активно долучитись до цього процесу», – зазначила Стефанішина.

Вона пояснила, що створенням Офісів з євроінтеграції уряд має на меті об'єднати бізнес, громадськість, науковців і місцеву владу в спільних євроінтеграційних зусиллях та налагодити їхній ефективний діалог із міжнародними партнерами.

«Крім того, відкриття Офісів дозволить показати практичний бік та переваги євроінтеграції для громадян України в кожному регіоні, тож ми маємо приділити більше уваги нашій комунікації у регіонах», – наголосила віцепрем'єр.

Стефанішина також звернула увагу на необхідність посилити інституційну спроможність регіонів реалізовувати великі проєкти, які відповідатимуть їхнім амбіціям і можливостям. Зокрема, це участь регіонів у європейських транскордонних програмах та інших ініціативах ЄС.

«Я сподіваюся, що Офіси з євроінтеграції стануть драйвером цих процесів. Для цього важливо розбудувати міцні партнерства між українськими та європейськими регіонами для обміну досвідом, посилити їхню участь у європейських програмах й ініціативах», – сказала віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Учасники зустрічі обговорили плани та ініціативи щодо активізації євроінтеграційних змін в областях України.

«Поглиблення євроінтеграційних процесів у регіонах є одним із пріоритетів уряду, оскільки це дозволить громадянам з усієї країни скористатись можливостями та відчути переваги від зближення України з Євросоюзом. Це так звана децентралізація євроінтеграції», – наголосила Стефанішина та додала, що для цього важливо налагодити тісніший контакт місцевої влади з міжнародними партнерами, аби синхронізувати зусилля й забезпечити стійкість та ефективність спільної роботи.