Шмигаль - про трагедію в Жовківській лікарні: Це урок для інших медзакладів

Ситуація в Жовківській ЦРЛ на Львівщині з відключенням електроенергії, внаслідок якого померли дві людини, має бути уроком для інших медичних закладів та органів влади.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді, відповідаючи на запитання щодо покарання винних у трагедії в Жовківській ЦРЛ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це дійсно трагедія, це урок, який мають врахувати всі наші лікарні, всі наші виконавчі й місцеві органи влади для того, щоб подібні речі не повторювались", - сказав Шмигаль.

Він додав, що стосовно цієї ситуації порушена кримінальна справа, висловивши переконання, що винні будуть покарані.

"Я переконаний і буду тримати на особистому контролі, що винні особи в смерті пацієнтів будуть покарані", - сказав Шмигаль.

Він зауважив, що проводив нараду з регіонами та наголошував на необхідності вжити всіх заходів для стабільного електропостачання лікарень.

Як повідомляв Укрінформ, 27 листопада в Жовківській ЦРЛ було відключення електропостачання з 17:50 год до 19:10 год, в реанімаційному відділенні померли дві людини, які були підключені до апаратів ШВЛ та мали коронавірус.