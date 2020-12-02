Трагедія у лікарні Жовкви: Комісія каже, що лікарі спрацювали правильно

Комісія департаменту охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації, яка два дні працювала у Жовківській лікарні, де через відключення світла померли двоє пацієнтів з COVID-19, оприлюднила попередні висновки щодо трагедії у медзакладі.

Про це передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу ЛОДА.

«Комісія опрацювала надану інформацію та дійшла до висновку, що медичні працівники, які були на чергуванні, надали у повному обсязі усю необхідну медичну допомогу пацієнтам у момент відключення електроживлення. Водночас під час вимкнення енергії адміністрація лікарні не вчинила жодних дій для того, аби підключити хірургічний корпус, де знаходиться реанімація, до резервного живлення», - розповів директор департаменту охорони здоров'я Орест Чемерис.

В облдержадміністрації переконують, що до власника лікарні, а саме Жовківську районну раду, підготували лист з ініціативою звільнення керівництва лікарні.

Також у ЛОДА кажуть, що далі департамент проведе клініко-експертну оцінку надання медичної допомоги померлим.

«За результатами такої оцінки зможемо зрозуміти, чи ці випадки смерті пов’язані із відключенням енергії», — каже голова комісії Андрій Голдун.

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Як повідомляв Укрінформ, слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом смерті двох пацієнтів у Жовківській лікарні, що на Львівщині.

Відомо, що 27 листопада в період від 17.50 до 19.10 було відсутнє електропостачання у Жовківській районній лікарні. В цей час у реанімаційному відділенні померли двоє місцевих мешканців віком 61 та 66 років, які були підключені до апаратів ШВЛ. Попередня причина смерті — дихальна недостатність.