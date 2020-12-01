У лікарнях Київщини за місяць встановили майже 700 кисневих точок

Упродовж листопада в госпітальних базах Київщини встановили 671 додаткову кисневу точку.

Як передає Укрінформ, про це зазначив голова обласної державної адміністрації Василь Володін, повідомляє пресслужба Київської ОДА.

“На Київщині продовжується розширення кисневої мережі. Це динамічний процес. Оскільки в нас збільшується кількість медзакладів для хворих на COVID-19, відповідно зростає потреба й у нових кисневих точках”, – зазначив Володін.

Він уточнив, що наразі в госпітальних базах області киснем обладнані 1615 інфекційних ліжок. Це плюс 157 нових точок за минулий тиждень і понад 600 за минулий місяць.

Щодо ситуації з завантаженістю, на кисневій підтримці в лікарнях Київщини перебувають 989 пацієнтів. Це 61,2% від загальної кількості госпіталізованих хворих. При цьому вільними є 626 “ковідних” ліжко-місць.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 1 грудня зареєстрували 12 498 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.