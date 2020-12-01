На Миколаївщині кисневими точками обладнані близько третини COVID-ліжок

На Миколаївщині станом на 1 грудня у спеціалізованих шпиталях розгорнули 1557 ліжок для надання допомоги хворим на COVID-19. Із них лише 502 обладнані кисневими точками.

Про це під час онлайн-брифінгу у вівторок заявила заступник начальника управління охорони здоров’я Миколаївської ОДА Оксана Черненко, передає кореспондент Укрінформу.

«На сьогоднішній день для надання допомоги хворим на COVID-19 у спеціалізованих шпиталях області розгорнуто 1557 ліжок. З них 502 обладнано кисневими точками та 225 кисневими концентраторами. За останній тиждень забезпеченість концентраторами збільшено на 24 одиниці», - сказала Черненко.

За її словами, до кінця року планується збільшити забезпеченість киснем до 1299 точок, або майже 84% від розгорнутої кількості ліжок.

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«Зараз ми працюємо над вирішенням цих питань. Нам держава виділила 4,8 млн грн на придбання кисневих концентраторів, які ми вже майже освоїли. Йдеться про придбання та монтаж 52 концентраторів. Всі заклади, яким делеговані ці кошти, уклали договори на поставку цього обладнання, 35 концентраторів вже отримано, всі інші надійдуть буквально днями. Крім того, області розподілено ще 24,3 млн грн саме на кисневу підтримку. Отож в 20-х числах грудня ми плануємо повністю завершити цю роботу і довести забезпеченість киснем понад 80% ліжко-місць, як того вимагає МОЗ», - наголосила заступниця начальника управління.

Вона також звернула увагу, що на сьогодні в стаціонарних умовах лікується 996 хворих на коронавірус, з них кисневу підтримку отримують 275 хворих. На апаратах ШВЛ перебувають 12 пацієнтів. Але ці цифри дуже динамічні, вони змінюються щогодини, адже одні хворі одужують, інших підключають.

Станом на 1 грудня на Миколаївщині зареєстровано 19447 хворих на COVID-19, з них 462 за останню добу.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 1 грудня в Україні зареєстрували 12 498 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії захворіли 745 123 особи.