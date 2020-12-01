Комісія Львівської ОДА перевірить всі лікарні області

На Львівщині створюють спеціальну комісію, яка перевірить усі лікарні області на дотримання норм з енергоживлення та кисневого забезпечення.

Про це на брифінгу повідомив директор Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, передає кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні формується розпорядження голови про створення комісії на рівні облдержадміністрації де будуть залучені спеціалісти не лише департаменту охорони здоров’я, а й енергетики та дотичних структур для перевірки дотримання заходів та норм безпеки щодо забезпечення киснем усіх закладів охорони здоров’я, а також енергозабезпечення. Плануємо, щоб до кінця тижня новостворена комісія провела перші перевірки у лікарнях», - повідомив Чемерис.

Він зазначив, що першочергово перевірять медзаклади для хворих з COVID-19, а саме 22 установи, які внесені до переліку.

«Ми розуміємо, що в ковідних лікарнях вмикаються численні кисневі концентратори, які живляться від електрики. Ми маємо бути впевнені, що така кількість концентраторів в кожному закладі може працювати безпечно як для працівників, так і для пацієнтів», - додав Чемерис.

Також зараз, за словами посадовця, у Жовківській районній лікарні, де 27 листопада внаслідок знеструмлення хірургічного корпусу двоє пацієнтів, хворих на COVID-19, померли, працює спеціально створена комісія. До її складу увійшли керівник анестезіологічного відділення Центру легеневого здоров’я, завідувач реанімаційного відділення 8-ої лікарні, керівник відділу технічного нагляду департаменту під головуванням заступника директора Департаменту охорони здоров’я. Вони збирають пояснення персоналу, який у день події працював в лікарні, та з’ясують чи сталося це через знеструмлення.

За висновком комісії, який повинні подати до вечора 1 грудня, будуть скеровані подання на власника закладу, тобто на Жовківську районну раду.

Поліція Львівської області також проводить розслідування по цій справі.

Як повідомляв Укрінформ, 27 листопада в Жовківській ЦРЛ було відключення електропостачання з 17:50 год до 19:10 год, в реанімаційному відділенні померли дві людини, які були підключені до апаратів ШВЛ та мали коронавірус.