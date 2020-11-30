Мер Житомира: У лікарнях вільні 40% СOVID-ліжок, кисню достатньо

У житомирських лікарнях №1 та №2, які приймають хворих на коронавірус, є 40% вільних ліжок.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

«Маємо 40% вільних ліжок. Підготували ще 65 ліжок у дитячій лікарні в окремому корпусі. Тому запас є», - зауважив мер.

Він додав, що лікарні міста щодня приймають 10-15 хворих у стані середньої тяжкості та важкому стані. Приблизно таку ж кількість пацієнтів виписують.

«Поки медперсонал справляється. Ми звернулися до нашої дитячої лікарні, й частина медпрацівників погодилися працювати з ковідом у лікарні №2», - зазначив міський голова.

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За словами Сухомлина, СOVID-лікарні житомира мають достатній запас кисню: «У нас в середньому зараз у міських лікарнях перебуває менш як 200 пацієнтів. Запас кисню у першій лікарні – на тиждень, у другій – теж на 6-7 днів завдяки встановленню кріоциліндра… Тобто по кисню у нас зараз проблем немає».

Мер також зазначив, що кріоциліндри планують встановлювати і в інших лікарнях, бо це набагато зручніше, безпечніше і дешевше, аніж заправляти кисень у балон.

«Інше питання, яке я порушував перед Прем’єр-міністром і в Офісі Президента – це транспорт, що перевозить рідкий кисень. У країні вже не вистачає його, і тут може бути проблема. Пообіцяли це питання вирішити», - зауважив міський голова.

На Житомирщині підтверджено 29 911 випадків COVID-19, одужали 18 752 осіб, 497 - померли.

Наразі вся територія області віднесена до червоної зони епіднебезпеки.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 30 листопада в Україні лабораторно підтвердили 732 625 випадків COVID-19, з них за добу – 9 946.