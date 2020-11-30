Через пандемію бюджет Житомира втратить до 180 мільйонів – мер

Через пандемію СOVID-19 бюджет Житомирської міської ОТГ до кінця року втратить майже 180 млн грн.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

«У цьому році через пільги, які ми надали малому бізнесу, міський бюджет не отримав приблизно 30 млн грн. Через СOVID-19 недоотримуємо податків у сумі майже 120 млн грн. Якщо брати медичне обладнання, придбане для лікарень, то це ще 50 млн грн. Тобто у цьому році бюджет сумарно втратить близько 180 млн грн», - зазначив Сухомлин.

За його словами, навесні в місті припинили всі великі проєкти, які планували на цей рік, щоб зберегти кошти.

«До кінця року нам точно вистачить грошей на енергоносії та заробітну плату, - акцентував міський голова.