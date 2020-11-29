Поліція відкрила справу через смерть двох пацієнтів у лікарні Львівщини

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом смерті двох пацієнтів у Жовківській лікарні, що на Львівщині.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, передає Укрінформ.

"28 листопада під час моніторингу соціальних мереж, поліцейські виявили повідомлення про те, що у Жовкві через відсутність електропостачання у реанімації місцевої лікарні померло двоє людей.

Проведеною перевіркою встановлено, що 27 листопада в період від 17.50 до 19.10 було відсутнє електропостачання у Жовківській районній лікарні. В цей час у реанімаційному відділенні померли двоє місцевих мешканців віком 61 та 66 років, які були підключені до апаратів ШВЛ. Попередня причина смерті - дихальна недостатність", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що у лікарні є два електричні генератори на випадок аварійного відключення світла, проте, їх задіяно не було. За фактом слідчі Жовківського відділення поліції за процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.367 (Службова недбалість) та ч.2 ст 119 (Вбивство через необережність) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання передбачене санкціями статей - позбавлення волі на строк до восьми років.