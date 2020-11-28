Лікарні Рівненщини мають у резерві понад 200 кисневих точок - ОДА

Понад 200 кисневих точок є у резерві в лікарняних закладах Рівненської області.

Таку цифру навів під час онлайн брифінгу голова ОДА Віталій Коваль. Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення пресслужби облдержадміністрації.

«У деяких лікарнях є кисневі балони, в інших ми використовуємо концентратори чи резервуари. Кисень підведений до 539 місць, вільними залишаються більше 200 кисневих точок. На початку пандемії в області було всього 10 точок з киснем. Наступного тижня підключать ще понад 100 ліжок», - сказав Коваль.

За його словами, хворі з COVID-19 отримують медичну допомогу у 15 лікарнях Рівненщини, де є 1587 ліжок.

Також готують обласну клінічну лікарню для госпіталізації хворих на COVID-19, вирішено збільшити потужності Рівненської міської лікарні – додатково ввести 90 ліжок.

За минулу добу у Рівненській області зареєстровано 555 хворих з COVID-19. 840 людей із діагнозом «коронавірус» та з підозрою на цю хворобу перебуває у лікарнях. З них 240 – у важкому стані, 62 - в реанімації. Одинадцятеро хворих підключені до ШВЛ-апаратів.

Всього з початку пандемії в області зафіксовано 29 875 випадків захворювання на коронавірусну хворобу, 374 летальних випадки, спричинені COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 27 листопада в Україні зафіксовано 16 218 нових випадків COVID-19, за минулу добу госпіталізовано – 2 069 осіб; летальних випадків – 192; одужало – 8 843 особи. За весь час пандемії в Україні захворіло 693 407 осіб.