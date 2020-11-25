Львівським студентам почали робити безкоштовні COVID-тести

Лабораторія Львівського національного медичного університету розпочала безкоштовне тестування на COVID-19 студентів львівських навчальних закладів вищої освіти.

Про це пресслужба Львівського НМУ ім. Данила Галицького повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Відсьогодні (25 листопада – ред.) лабораторія науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни ЛНМУ ім. Данила Галицького розпочала безплатне тестування на COVID-19 студентів львівських навчальних закладів вищої освіти. Цей проєкт став можливим в результаті співпраці університету з обласним лабораторним центром МОЗ України та за підтримки Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що при підозрі на коронавірус студент повинен звернутися до адміністрації свого навчального закладу, яка, своєю чергою, формує списки тих, у кого потрібно відібрати мазки для подальшого дослідження. Ці списки передають у заклад охорони здоров’я, який скеровує мобільну бригаду для відбору мазків у студентів. Після цього мазки доставляють у лабораторію НДІ епідеміології та гігієни, яка впродовж 24 годин видає результат дослідження, проведеного методом ПЛР.

На думку в.о. керівника обласного лабораторного центру МОЗ Наталі Іванченко-Тімко, цей проєкт дозволить оперативно виявляти випадки захворювання серед найактивнішої категорії населення – молоді та своєчасно переривати ланцюги його поширення.

Планується щоденна обробка до 100 проб біологічно активних матеріалів, що надходитимуть від вузів міста. Першими сьогодні надіслали мазки проб студентів з підозрою на коронавірус Львівської музичної академії.

Лабораторія науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни ЛНМУ ім. Данила Галицького розпочала тестування на COVID-19 з перших тижнів пандемії – з квітня 2020р., провівши за цей час понад 10 000 досліджень методом ПЛР та більше 3000 ІФА.

За вчорашню добу, 24 листопада лабораторні центри провели 1557 ПЛР-тестів. Відтак, 824 — позитивні, серед них львів'ян — 388. Залишку проб у холодильнику нема. За увесь час пандемії коронавірусну інфекцію виявлено у 42874 осіб Львівської області. З них 27590 — одужали, 1183 — померли.

В Україні станом на 25 листопада лабораторно підтвердили 661 858 випадків COVID-19, з них за добу – 13 882.