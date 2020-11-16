Карантин вихідного дня: Могилів-Подільський хоче сам приймати рішення

Міська рада Могилева-Подільського, що на Вінниччині, прийняла рішення звернутись до облдержадміністрації стосовно надання можливості органам місцевого самоврядування самостійно визначати доцільність запровадження таких заходів, як карантин вихідного дня.

Про це йдеться на сторінці міської ради у Фейсбуці, передає кореспондент Укрінформу.

«Враховуючи юридичні, соціальні аспекти та всі негативні наслідки для підприємницької діяльності на території міста було вирішено надіслати лист-звернення до Вінницької облдержадміністрації та Кабінету Міністрів України щодо надання можливості органам місцевого самоврядування самостійно визначати доцільність запровадження таких заходів, як карантин вихідного дня, враховуючи епідситуацію на місцях», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таке рішення було ухвалене у понеділок на засіданні робочої групи з-поміж депутатів та міського голови Могилева-Подільського, а також представників малого та середнього бізнесу міста. Рішення стосовно запровадження карантинного вихідного на території міста учасники засідання назвали компромісним.

Окрім того, міська рада оприлюднила відеозвернення підприємців Могилева-Подільського до уряду щодо карантину вихідного дня, у якому вони вимагають скасування зазначених карантинних обмежень. Звернення підприємці ухвалили у понеділок під час акції протесту проти запровадження карантину вихідного дня біля будівлі Могилів-Подільської міської ради.

Як повідомляв Укрінформ, минулої середи у Вінниці на марш протесту проти запровадження карантину вихідного дня вийшли власники та підприємці ресторанного бізнесу, у четвер відбувся пікет підприємців біля міської ради. У понеділок вінницькі підприємці з речових ринків перекривали міжнародну автотрасу у селищі Стрижавка та рух в центрі Вінниці.

11 листопада Кабінет Міністрів ухвалив рішення про відмову від адаптивного карантину і введення на території всієї країни обмежень помаранчевого рівня. Також рішенням уряду на три тижні, починаючи з 14-15 листопада, вводиться карантин вихідного дня.

В Україні станом на 16 листопада лабораторно підтверджено 545 689 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 9 832.

Фото: Могилів-Подільська міська рада