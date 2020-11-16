Львівська мерія обіцяє допомогти підприємцям із «карантинними» позовами до суду

У Львові за вихідні складено понад 100 протоколів через порушення карантину вихідного дня. По кожному протоколу мерія обіцяє допомогти підприємцям оскаржити їх у судах.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради, передає Укрінформ.

«По місту Львову за вихідні складено орієнтовно 100 протоколів. По кожному протоколу ми допоможемо підприємцям, ми нікого не залишимо один на один з проблемою. Я переконаний, що всі ці протоколи будуть оскаржені в судах", — сказав мер міста Андрій Садовий в ефірі радіо «Люкс ФМ».

На вихідних у Львові працювала гаряча лінія Центру підтримки підприємництва, яка консультувала представників бізнесу в разі виникнення непорозумінь. Також місто сформувало мобільні юридичні групи, які надавали оперативну юридичну допомогу. Загалом 700 опрацьованих консультацій та 80 виїздів. «Ми були присутні, коли поліція складала протоколи. Зараз будемо допомагати підприємцям ці протоколи оскаржувати. Це є робота для всіх, стрес, нерви, це не є правильно», - додав Садовий.

Також очільник міста наголосив, що сьогодні відбудеться нарада мерів міст з прем'єр-міністром, на якій потрібно знайти якісь альтернативні варіанти, тому що «вбивати економіку і лишити людей, особливо, коли йдеться про малий і середній бізнес, без засобів до існування — це дорога в нікуди», - вважає мер.

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Як передавав Укрінформ, влада Львова оголосила суботу й неділю робочими днями до кінця листопада, щоб обійти обмеження карантину вихідного дня.

Кабінет Міністрів 11 листопада запровадив карантин вихідного дня, згідно з яким у суботу та неділю до кінця місяця забороняється робота закладів громадського харчування, фітнес-центрів, спортзалів, басейнів, ТРЦ, закладів культури. Водночас працюватимуть продовольчі магазини, фінансові установи, установи поштового зв'язку, аптеки, медустанови, ветеринарні аптеки та заклади, АЗС, СТО.

Фото: city-adm.lviv.ua / Роман Балук