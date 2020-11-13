Влада Львова оголосила суботу і неділю робочими днями

Влада Львова оголосила суботу й неділю робочими днями до кінця листопада, щоб обійти обмеження карантину вихідного дня.

Як передає Укрінформ, про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Фейсбуці за результатами засідання виконкому.

“Прийняли рішення, що до 30 листопада субота та неділя на території Львова оголошені робочими днями для закладів громадського харчування, торговельно-розважальних центрів, закладів культури, спортивних залів, фітнес-центрів та ринків. Це означає, що у Львові неможливо запровадити карантин вихідного дня, бо в нас немає вихідних. Люди мають право на працю”, - написав Садовий.

Він оприлюднив скан цього рішення виконавчого комітету і закликав підприємців показувати його тим, хто намагатиметься заважати працювати, а також звертатися на "гарячу" лінію за телефоном 1580, і “наші юристи допомагатимуть захистити ваші права”.

При цьому Садовий назвав запровадження такого карантину нетиповою ситуацією, додавши, що не пам'ятає, щоб уряд приймав рішення, не порадившись з підприємцями, “яких просто викидають на вулицю без жодних засобів для існування”.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 11 листопада запровадив карантин вихідного дня, згідно з яким у суботу та неділю забороняється робота закладів громадського харчування, фітнес-центрів, спортзалів, басейнів, ТРЦ, закладів культури. Водночас працюватимуть продовольчі магазини, фінансові установи, установи поштового зв'язку, аптеки, медустанови, ветеринарні аптеки та заклади, АЗС, СТО.

Однак деякі міста відмовляються виконувати рішення уряду, серед них Черкаси, Краматорськ, Одеса та інші.