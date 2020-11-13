Тернопільщина на вихідні «залишиться вдома» - голова ОДА

Про це він сказав в коментарі Укрінформу.

“Ситуацію в області поки що вдається стримувати. Усе завдяки тому, що на частині територій напередодні уже були введені обмеження. У нас відбулося кілька спільних нарад з органами місцевого самоврядування. Ми довели до них, що заходи уряду є обов’язковим до виконання, тому що ми несемо спільну відповідальність за життя людей. Ті міста, які уже побачили реальну картину наслідків епідемії, з розумінням віднеслися до всіх обмежувальних заходів. Дієвість карантину ми побачили на прикладі березня-квітня, коли нам вдалося локалізувати та ліквідувати численні спалахи захворюваності”, - зазначив Труш.

За його словами, за дотриманням обмежувальних закладів у вихідні стежитимуть органи Нацполіції та Держпродспоживслужби.

Начальник ГУ Нацполіції у Тернопільській області Олександр Богомол сказав, що поліція області у вихідні працюватиме у посиленому режимі, до роботи залучать весь особовий склад.

“Спершу ми будемо проводити профілактичні дії, доносити інформацію щодо впроваджених обмежень. У разі ігнорування будуть застосовуватися заходи реагування. Міська рада Тернополя пішла нам назустріч. Щодо злісних порушників будуть прийматися кардинальні рішення”, - наголосив Богомол.

Тим часом у Тернополі кількість госпіталізацій з діагнозом COVID-19 щодня зростає, медзаклади міста перевантажені, тому частину тернополян доводиться везти у районні лікарні. Лише протягом тижня на Тернопільщині додатково відкрили 138 ліжкомісць. У обласному центрі розгорнули ще один «ковідний» госпіталь, повідомила під час брифінгу начальниця управління охорони здоров’я ОДА Ольга Ярмоленко.

«Карантин вихідного дня є вкрай необхідним для медичної сфери. Таким чином ми зможемо розірвати ланцюг зараження на коронавірус. Нам вдасться не лише зменшити кількість госпіталізацій у лікувальні установи, а й провести кисень, який життєво необхідний для пацієнтів з COVID», - зазначила Ярмоленко.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 11 листопада схвалив відмову від адаптивного карантину та перехід до загальнодержавного карантину з обмеженнями, які діяли на помаранчевому рівні небезпеки поширення COVID-19.

Також уряд запровадив карантин вихідного дня, згідно з яким у суботу та неділю забороняється робота закладів громадського харчування, фітнес-центрів, спортзалів, басейнів, ТРЦ, закладів культури. Водночас працюватимуть продовольчі магазини, фінансові установи, установи поштового зв'язку, аптеки, медустанови, ветеринарні аптеки і заклади, АЗС, СТО.

Водночас деякі міста відмовляються виконувати рішення уряду, серед них Львів, Черкаси, Одеса та інші.