Влада Краматорська не запроваджуватиме карантин вихідного дня

Краматорськ на Донеччині не прийматиме рішення про запровадження карантину вихідного дня.

Про це повідомив Краматорський міський голова Андрій Панков, повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт міської ради.

«Хочу всіх повідомити, що міська комісія з ліквідації надзвичайної ситуації не прийматиме рішення про введення карантину вихідного дня в нашому місті в ці вихідні. Пояснюю чому. На нашу думку, обмеження, що вводяться постановою КМУ №1100 від 11 листопада по всій Україні, не враховують суттєвої різниці між містами і мають бути переглянуті. Такі рішення мають прийматись виключно на місцях», - заявив Панков.

Він пояснив, що у закладах громадського харчування, кафе, ресторанах не спостерігається скупчень навіть у вечірні години пік – люди за пів року карантину перейнялися загальною атмосферою карантину.

«І взагалі, у Краматорську власники та адміністратори таких закладів відповідально підійшли до організації внутрішнього простору – посадкові місця розташовуються на достатній відстані один від одного, офіціанти працюють у захисних масках та рукавицях, є антисептики. Представники місцевої бізнес-спільноти не раз казали – зараз питання не у прибутках. Головне – не допустити зупинки роботи підприємств, зберегти робочі місця», - сказав мер.

Він також попросив підприємців та жителів міста, у свою чергу, «посилено дотримуватись маскового режиму й соціальної дистанції».

Панков також повідомив, що «відповідний лист із проханням врахувати нашу думку сьогодні відправив до Кабінету Міністрів України».

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 11 листопада схвалив відмову від адаптивного карантину та перехід до загальнодержавного карантину з обмеженнями, які діяли на помаранчевому рівні небезпеки поширення COVID-19.

Також уряд запровадив карантин вихідного дня, згідно з яким у суботу та неділю забороняється робота закладів громадського харчування, фітнес-центрів, спортзалів, басейнів, ТРЦ, закладів культури. Водночас працюватимуть продовольчі магазини, фінансові установи, установи поштового зв'язку, аптеки, медустанови, ветеринарні аптеки і заклади, АЗС, СТО.

Водночас деякі міста відмовляються виконувати рішення уряду, серед них Львів, Черкаси, Одеса та інші.