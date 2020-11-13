Одеська область ввела карантин вихідного дня, в мерії поки не вирішили

Одеська обласна комісія з питань ТЕБ і НС ухвалила 13 листопада рішення про запровадження карантину вихідного дня на території області.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сьогодні повідомив на брифінгу т.в.о. голови Одеської облдержадміністрації В'ячеслав Овечкін.

"На засіданні обласної комісії з питань ТЕБ ​​та НС сьогодні прийнято рішення про введення карантину вихідного дня на території регіону. Нові обмеження наберуть чинності з 00 год. 14 листопада. Це означає, що до понеділка будуть зачинені всі торгово-розважальні центри, кінотеатри, театри, спортзали, салони краси, магазини, заклади громадського харчування", - зазначив Овечкін.

За його словами, буде дозволена робота у вихідні дні лише магазинів продтоварів, аптек, поштових відділень, банків та АЗС. В понеділок та наступні будні дні будуть застосовані інші протиепідемічні обмеження.

Овечкін додав, що карантин вихідного дня запроваджено рішенням уряду і підлягає виконанню в обов'язковому порядку всіма суб'єктами господарювання. За дотриманням цього рішення буде чітко слідкувати Держпродспоживслужба та Нацполіція України.

"Відповідна постанова уряду опублікована 12 листопада, і зазначені у ній обмеження поширюються не на політиків чи міську владу, а на суб'єктів господарювання. Не варто політизувати це питання", - сказав він.

За минулу добу, зауважив очільник ОДА, на території Одещини зареєстровано 628 випадків захворювань на COVID-19.

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Як повідомлялося, Одеська міська комісія з ТЕБ і НС поки не запроваджувала обмеження карантину вихідного дня. Місто продовжує перебувати у помаранчевій зоні, тому ніяких додаткових обмежувальних заходів не приймала. На території міста продовжують діяти обмеження помаранчевої зони, прийняті міською комісією від 15 жовтня, зазначив 12 листопада у зверненні до одеситів секретар міської комісії з ТЕБ і НС Олександр Тиховський.

Він нагадав про необхідність дотримання масочного режиму в громадському транспорті, громадських місцях і дотриманні соціальної дистанції між людьми.