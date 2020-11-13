Одеська область ввела карантин вихідного дня, в мерії поки не вирішили
Як передає кореспондент Укрінформу, про це сьогодні повідомив на брифінгу т.в.о. голови Одеської облдержадміністрації В'ячеслав Овечкін.
"На засіданні обласної комісії з питань ТЕБ та НС сьогодні прийнято рішення про введення карантину вихідного дня на території регіону. Нові обмеження наберуть чинності з 00 год. 14 листопада. Це означає, що до понеділка будуть зачинені всі торгово-розважальні центри, кінотеатри, театри, спортзали, салони краси, магазини, заклади громадського харчування", - зазначив Овечкін.
За його словами, буде дозволена робота у вихідні дні лише магазинів продтоварів, аптек, поштових відділень, банків та АЗС. В понеділок та наступні будні дні будуть застосовані інші протиепідемічні обмеження.
Овечкін додав, що карантин вихідного дня запроваджено рішенням уряду і підлягає виконанню в обов'язковому порядку всіма суб'єктами господарювання. За дотриманням цього рішення буде чітко слідкувати Держпродспоживслужба та Нацполіція України.
"Відповідна постанова уряду опублікована 12 листопада, і зазначені у ній обмеження поширюються не на політиків чи міську владу, а на суб'єктів господарювання. Не варто політизувати це питання", - сказав він.
За минулу добу, зауважив очільник ОДА, на території Одещини зареєстровано 628 випадків захворювань на COVID-19.
Як повідомлялося, Одеська міська комісія з ТЕБ і НС поки не запроваджувала обмеження карантину вихідного дня. Місто продовжує перебувати у помаранчевій зоні, тому ніяких додаткових обмежувальних заходів не приймала. На території міста продовжують діяти обмеження помаранчевої зони, прийняті міською комісією від 15 жовтня, зазначив 12 листопада у зверненні до одеситів секретар міської комісії з ТЕБ і НС Олександр Тиховський.
Він нагадав про необхідність дотримання масочного режиму в громадському транспорті, громадських місцях і дотриманні соціальної дистанції між людьми.