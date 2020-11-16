Рада запропонує уряду скасувати карантин вихідного дня

Заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк зареєструвала в парламенті проєкт постанови № 4381 щодо рекомендації уряду скасувати карантин вихідного дня.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це політик заявила під час погоджувальної ради.

"Сьогодні під моїм керівництвом і керівництвом усіх фракцій і груп була зареєстрована спеціальна постанова 4381 про рекомендацію скасувати карантин вихідного дня уряду", - сказала Кондратюк.

Водночас політик закликала місцеві органи влади та самоврядування відповідально ставитися до запровадження карантинних заходів, адже "сама конфронтація центру і регіонів є абсолютно руйнівною для держави".

"Якщо Кабінет Міністрів прийняв таке рішення - його треба виконувати. Я переконана, що правила карантину, як і закони, мають бути однаковими для всіх", - додала віце-спікер.

При цьому Кондратюк закликала ухвалити також і проєкт постанови № 4320 "Про своєчасне інформування громадян у разі посилення протиепідемічних заходів з метою належної підготовки до такого посилення".

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Кабінет Міністрів запровадив в Україні карантин вихідного дня - з 14 до 30 листопада.

Згідно з постановою уряду, з 00 годин суботи до 00 годин понеділка додатково до обмежень, які передбачені у будні дні, забороняється: приймання відвідувачів у закладах громадського харчування - барах, ресторанах, кафе. Діяльність спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів також під забороною.

Будуть закриті торговельно-розважальні центри та інші заклади розважальної сфери.

У вихідні мають не працювати заклади культури, які проводять культурно-масові заходи.

Водночас дозволяється робота продуктових магазинів, закладів з надання фінансових послуг, діяльність з інкасації та перевезення валютних цінностей, операторів поштового зв'язку. Працюватимуть установи медичної та ветеринарної практики.

Діяльність АЗС без зон харчування та СТО також не заборонена.