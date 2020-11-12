Франківський ресторан UrbanSpace працюватиме у вихідні й планує йти до суду

В Івано-Франківську соціальний ресторан Urban Space100 вирішив працювати у вихідні попри карантин вихідного дня. Відповідне рішення уряду у ресторані обіцяють оскаржити в суді.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Urban Space 100 повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.

«11.11.20 уряд запровадив "карантин вихідного дня". Ми не погоджуємося з таким рішенням. Ми прийняли рішення продовжувати роботу та оскаржувати рішення Кабінету Міністрів у суді», - повідомляє Urban Space 100.

Тут переконані, що карантин вихідного дня «може хіба збільшити кількість безробітних і ніяк не допоможе у боротьбі з вірусом».

«Продовжуємо дотримуватись санітарних обмежень, тримати дистанцію та посміхатися з-під масок», - йдеться у дописі.

Urban Space 100 - це спільний проєкт платформи «Тепле Місто» та компанії «23 ресторани». Засновниками ресторану є 100 меценатів, а 80% чистого прибутку від його діяльності розподіляється на розвиток проєктів м. Івано-Франківська. З моменту відкриття Urban Space 100 вже було профінансовано 104 проєкти.

Urban Space 100 – це соціальне підприємство у форматі ресторану з крамницею, книгарнею та громадським простором, який об’єднує людей на подіях різного формату: публічні дискусії, презентації, громадські обговорення, воркшопи, відкриті лекції, творчі вечори. Також у ресторані розташована прозора студія Urban Space Radio.

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Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Кабінет Міністрів ухвалив рішення про відмову від адаптивного карантину і запровадження на території України обмежень помаранчевого рівня. Уряд вирішив, починаючи з 14 листопада, на три тижні запровадити карантин вихідного дня. Під час нього діє заборона на роботу будь-яких магазинів, установ, закладів громадського харчування, культури тощо, окрім громадського транспорту, продовольчих магазинів, медичних і фінансових установ, аптек, АЗС (за винятком зон харчування), СТО, ветеринарних аптек.

Станом на 12 листопада, в Івано-Франківській області лабораторно підтвердили 26 252 випадки COVID-19, в Україні цей показник сягає 500 865 випадків. За останню добу зафіксовані 11 057 нових випадків коронавірусу в Україні.