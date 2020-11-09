На «червоній» Донеччині працюватиме громадський транспорт

На Донеччині у чотирьох містах - Вугледарі, Краматорську, Новогродівці, Слов’янську та Слов’янському районі, де встановили «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19, працюватиме громадський транспорт, а також дитсадки та початкова школа.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це 9 листопада під час пресбрифінгу у Краматорську повідомив директор Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОДА Ігор Бойко.

«Від 00:00 сьогоднішнього дня на території Донецької області починають діяти нові обмеження. До «червоної зони» віднесені Вугледар, Краматорськ, Новогродівка, Слов’янськ та Слов’янський район… Але тут працюватиме громадський транспорт. Дошкільні навчальні заклади працюють, початкова школа 1-4 клас працює у звичайному режимі. Дорослі діти навчаються дистанційно», - зазначив він.

Бойко нагадав, що в цих адміністративних одиницях, як і раніше, діють загальний масковий режим та заборона перебування на вулиці без документів, що підтверджують особу. До всього додаються ще такі обмеження: на приймання відвідувачів у кінотеатрах (крім «автокінотеатрів»); у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо); приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах тощо.

Він також спростував інформацію, що на цих «червоних» територіях вводиться комендантська година. «Це чутки про комендантську годину», - сказав Бойко.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу в Україні зафіксували 8 687 нових випадків COVID-19. Госпіталізовано 1 100 осіб; летальних випадків – 115; одужали – 2 277 осіб; здійснено тестувань за добу – 41 114 (в т.ч. методом ПЛР – 34 393, методом ІФА — 6 721).

За весь час пандемії в Україні захворіли 469 018 осіб; одужали – 209 143 особи; летальних випадків – 8 565; проведено 3 648 292 ПЛР-тестувань.