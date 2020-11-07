На Чернігівщині COVID-госпіталі можуть розгорнути у спортзалах та законсервованих колоніях

У разі розвитку найгіршого сценарію щодо захворюваності на коронавірус, госпіталі для лікування хворих на COVID-19 на Чернігівщині розгортатимуть на базах спортивних об’єктів та законсервованих установ виконання покарань.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив начальник управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА Петро Гармаш.

"Поки що розглядаємо три об’єкти: два спортивних - це стадіони в Ніжині й Чернігові, які мають великі спортзали з можливістю розміщення 150-200 ліжок, та законсервовану колонію у Прилуках", - сказав посадовець.

За його словами, ці об’єкти поки що в резервному списку й будуть задіяні лише у разі істотного погіршення ситуації та переповнення ліжкового фонду медичних закладів - і то лише за умови їх оснащення та забезпечення персоналом.

Сьогодні ж, наголосив Гармаш, ставка робиться виключно на лікарні та максимальне використання їхніх можливостей. У найближчих планах медичного керівництва - розгортання 100-ліжкового відділення на території обласної лікарні (в приміщенні колишнього госпіталю для ветеранів війни) та залучення потужностей обласного центру радіаційного захисту населення, який зараз не приймає планових хворих і теж має потенціал на розміщення 100 ліжок. У першому закладі "ковідне" відділення вже працює на одному з поверхів, має 25 ліжкомісць і 28 кисневих точок. Зараз ведуться роботи з підготовки до прийому інфікованих на ще одному поверсі.

За інформацією Гармаша, 6 листопада на Чернігівщині зафіксовано черговий антирекорд із виявлення хворих на COVID-19 - 285 осіб (до цього максимум був 20 жовтня - 254). Загалом із початку епідемії в області зареєстровано 9 787 таких випадків. Нині хворіє 4 980 людей, летальних випадків - 167. Ліжковий фонд (1 009 ліжок) заповнений на понад 45%.

На сьогодні в червоній карантинній зоні перебувають місто Чернігів і Варвинський район області. Решта території - у помаранчевій зоні З понеділка, 9 листопада, в червону зону потрапляють також Ніжин і Куликівський район.

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З 12 березня в Україні триває карантин, запроваджений з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. Станом на 6 листопада лабораторно підтверджено 440 188 випадків COVID-19, з них за добу - 9 721.