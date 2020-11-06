На Херсонщині кількість COVID-ліжок збільшили майже до 1400

На Херсонщині збільшили до 1395 ліжко-місця для хворих на коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє офіційний сайт Херсонської ОДА з посиланням на директора Департаменту здоров’я ОДА Віктора Короленка.

«Міністром охорони здоров’я погоджено включення Херсонської міської клінічної лікарні ім. Є.Є.Карабелеша до переліку медичних закладів, які визначені для госпіталізації пацієнтів з COVID-19», - поінформував Короленко.

Тож, наразі в області розгорнуто 1395 ліжок для надання медичної допомоги хворим на COVID-19. Відсоток зайнятих ліжок хворими становить 24,4%. Йде процес облаштування і забезпечення їх медичним киснем.

Станом на 6 листопада в області на лікуванні перебуває 341 хворий, з них 159 - отримують централізовано кисень.

За загальною статистикою, в області 5 027 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 2182 людини побороли недуг; 2 735 людей інфіковані, 110 - померли. В Україні за попередню добу лабораторно підтверджено 440 188 випадків захворювань на коронавірус, з них за добу - 9 721.

Як повідомлялося, станом на 4 листопада в Херсонській області в 10 закладах охорони здоров’я першої хвилі було розгорнуто 499 ліжок для надання медичної допомоги хворим на COVID-19.