На Запоріжжі розгорнуть понад 400 додаткових COVID-ліжок

У Запоріжжі, Мелітополі та Бердянську для лікування хворих на коронавірус розгорнуть додатково 409 ліжок.

Про це у п'ятницю, 6 листопада, під час брифінгу повідомила заступниця голови ОДА з питань медицини Олена Теряєва, передає кореспондент Укрінформу.

“В Запорізькій області розгорнуто під лікування хворих на коронавірус 1703 ліжка у 21 медичному закладі першої хвилі, з них вільні 372. Ми плануємо розширити на 409 ліжок. Вже з понеділка (9 листопада – ред.) працюватимуть 2112 ліжок”, - сказала Теряєва.

За її словами, 47% (795) ліжок забезпечені киснем, з них вільні – 394.

Станом на ранок 6 листопада в області зареєстровано 12 196 лабораторно підтверджених випадків. За останню добу виявили 446 нових випадків захворювання на COVID-19.

На 22 з 25 територіях області зареєстровано перевищення базового рівня. Наприклад, у Запоріжжі – у 8 разів, в Мелітополі – у 9, а також присутні перевищення в Пологівському, Оріхівському, Новомиколаївському, Чернігівському районах.

Наразі Запорізька область перебуває в помаранчевій зоні, в червоній зоні - Пологівський район.

В Україні за останню добу виявили 9721 випадок захворювання на коронавірус.