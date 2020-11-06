В українських лікарнях зараз заповнені 18 тисяч ліжок для хворих на COVID-19

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент Укрінформу.

"За минулий тиждень кількість ліжко-місць була збільшена на 2,2 тисячі. Наразі заповненість ліжок хворими на COVID-19 складає 18 тисяч осіб, 23 тисячі ліжко-місць у нас є в резерві", - сказав Шмигаль.

За його словами, від початку епідемії кількість ліжок для пацієнтів з COVID-19 збільшено з 12 тисяч до 42 тисяч, а в середині листопада планується довести їх кількість до 52 тисяч.

Крім того, зауважив глава уряду, керівники ОДА отримали завдання збільшити кількість ліжок для лікування пацієнтів з коронавірусом ще на 25 тисяч.

Як повідомлялося, в Україні станом на 6 листопада зареєстровано 440 188 випадків зараження коронавірусом, зокрема за добу 9721.